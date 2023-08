Polak znów najlepszy na niemieckiej ziemi. Jeszcze nikt tego nie zrobił

Katastrofa lidera. Nie przypominał samego siebie

Na brak wsparcia nie mogli narzekać zwłaszcza miejscowi żużlowcy. Trybuny wypełniły się po brzegi i nie było w tym niczego dziwnego, ponieważ Niemcy kochają tę dyscyplinę sportu w każdym wydaniu. W sobotni wieczór odwiedziło ich dodatkowo mnóstwo uznanych nazwisk, z liderem klasyfikacji generalnej Leonem Madsenem na czele. To właśnie on stał się bohaterem największej sensacji zmagań. Duńczyk kompletnie nie przypominał zawodnika z pierwszego turnieju w Częstochowie i już po czwartym starcie zaczął pakować się do domu.