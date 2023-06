Polak zdeklasował rywali! Tytuł mistrza świata coraz bliżej

Pierwsza runda SGP2 w Pradze tylko utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że to Polacy mogą rozdawać karty w cyklu. Na czeskiej ziemi Biało-Czerwoni zajęli całe podium (Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski, Damian Ratajczak) i w dużym stopniu przybliżyli się do zdobycia medali. Nie brakowało głosów, że w Gorzowie wypada to potwierdzić i pojechać na ostatni turniej do duńskiego Vojens po trzy medale. Przecież już przed startem IMŚJ nasi reprezentanci byli stawiani w gronie głównych faworytów.



Gorzów nawiedziły jednak opady deszczu, które mogły pokrzyżować plany organizatorom, zawodnikom i kibicom. Na szczęście rozłożona w czwartek plandeka w jakimś spełniła swoje zadanie, choć ściganie zostało opóźnione o prawie dwie godziny. Kilka minut przed decyzją odbył się obchód toru. Część zawodników w obsadzie miała nietęgie miny, ale sędzia Aleksander Latosiński postanowił rozpocząć zawody.

Fantastyczny Cierniak, pozostali Polacy w kratkę

Tor był trudny i niektórzy mieli spore problemy z pokonywaniem łuków. Kapitalnie radził sobie jednak obrońca tytułu sprzed roku Mateusz Cierniak, który w czwartym wyścigu ustanowił nowy rekord toru - 57.84. W kolejnych także był szybki jak błyskawica. Wydawało się, że w trzeciej serii może znaleźć pogromcę, bo z czwartego pola nie założył rywali. Na dystansie 100 metrów przedostał się jednak z czwartej na pierwszą pozycję i pewnie pomknął po następną trójkę.



Z biegu na bieg rozkręcał się Kowalski, co było dobrą prognozą przed półfinałami i finałem. Znów słaby początek zawodów zanotował Ratajczak i... w drugiej połowie rundy zasadniczej ponownie odrobił straty z początku turnieju. Już taki scenariusz widzieliśmy w Pradze. Do najlepszej ósemki nie przedarł się tylko jadący z dziką kartą Oskar Paluch. Polakowi z początkowej części zawodów ciężko prowadziło się motocykl, później było już lepiej. W debiucie w IMŚJ uzbierał 7 punktów i był dziesiąty.



Kuriozalna sytuacja. O co chodziło?

Do kuriozalnej sytuacji doszło w wyścigu dziesiątym, kiedy sędzia na trzecim okrążeniu przerwał wyścig. Nie wydarzyło się nic niezgodne z przepisami, w zasadzie nikt nie wiedział, jaki jest powód. Na Stadionie im. Edwarda Jancarza zapanowała konsternacja. Po chwilowym zamieszaniu arbiter zaliczył kolejność w momencie przerwania biegu, czyli Breum, Henriksson, Heiselberg, Gusts.



Łotysz zamknął stawkę, ale na jego usprawiedliwienie należy dodać, że wystartował na rezerwowym motocyklu. Podstawowy odmówił mu posłuszeństwa tuż przed wyścigiem. Zawodnikowi Betard Sparty wypożyczonemu do Arged Malesy groziło nawet to, że nie zdąży na start. Szybko jednak wsiadł na inny motor, przejechał przez murawę i zmieścił się w czasie. Dorobku punktowego nie poprawił i kilkanaście minut później stracił szanse na półfinał.



Walka Polaków o finał

W Pradze aż trzech Polaków znalazło się w wielkim finale. Już przed wyścigiem półfinałowym stało się jasne, że do powtórki nie dojdzie. A mianowicie dlatego, że Cierniak, Kowalski i Ratajczak wylądowali w tym samym półfinale. Towarzyszył im jeszcze Casper Henriksson. Cierniak był nie do złapania, tak naprawdę to już na pierwszym wirażu zaklepał sobie awans. Szwed niespodziewanie pogodził dwóch pozostałych Polaków, meldując się za plecami Cierniaka.



Stawkę finalistów uzupełnili: Australijczyk Keynan Rew oraz Duńczyk Emil Breum. Obaj w Gorzowie byli szybcy, więc stanowili zagrożenie dla Polaka. Oczywiście, Cierniak wydawał się poza zasięgiem, ale w finale zawsze wszystko może się zdarzyć. I łatwo nie było! Polak stoczył kapitalną walkę z Breumem i Rew. Przez ponad trzy okrążenia prowadził Duńczyk, ale najpierw wyprzedził go Cierniak, a na ostatnim łuku stracił jeszcze drugą lokatę na rzecz Rew.



Cierniak coraz bliżej obrony tytułu mistrza świata juniorów!



SGP2 W GORZOWIE - KLASYFIKACJA:

1. Mateusz Cierniak (Polska) - 21 (3,3,3,3,3,3,3)

2. Keynan Rew (Australia) - 15 (2,1,3,3,1,3,2)

3. Emil Breum (Dania) - 16 (3,2,3,2,3,2,1)

4. Casper Henriksson (Szwecja) - 12 (3,0,2,2,3,2,0)

5. Bartłomiej Kowalski (Polska) - 10 (1,2,3,1,2,1)

6. Norick Bloedorn (Niemcy) - 10 (3,2,1,1,2,1)

7. Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) - 11 (2,3,2,3,1,0)

8. Damian Ratajczak (Polska) - 9 (0,1,2,3,3,0)

9. Mathias Pollestad (Norwegia) - 8 (2,3,1,0,2)

10. Oskar Paluch (Polska) - 7 (0,2,2,1,2)

11. Francis Gusts (Łotwa) - 5 (1,3,0,0,1)

12. Nicolai Heiselberg (Dania) - 5 (1,1,1,1,1)

13. Esben Hjerrild (Dania) - 4 (0,1,1,2,0)

14. Anze Grmek (Słowenia) - 3 (1,0,0,2,0)

15. Petr Chlupac (Czechy) - 2 (2,0,0,0,0)

16. Gustav Grahn (Szwecja) - 0 (u,0,0,0,0)

17. Wiktor Przyjemski (Polska) - NS

18. Mateusz Bartkowiak (Polska) - NS

BIEG PO BIEGU:

1. Breum, Pollestad, Kowalski, Hjerrild

2. Bloedorn, Rew, Heiselberg, Ratajczak

3. Henriksson, Chlupac, Grmek, Grahn (u)

4. Cierniak, Hellstroem-Baengs, Gusts, Paluch

5. Pollestad, Paluch, Heiselberg, Grmek

6. Cierniak, Breum, Rew, Grahn

7. Gusts, Bloedorn, Hjerrild, Chlupac

8. Hellstroem-Baengs, Kowalski, Ratajczak, Henriksson

9. Rew, Hellstroem-Baengs, Pollestad, Chlupac

10. Breum, Henriksson, Heiselberg, Gusts

11. Cierniak, Ratajczak, Hjerrild, Grmek

12. Kowalski, Paluch, Bloedorn, Grahn

13. Cierniak, Henriksson, Bloedorn, Pollestad

14. Ratajczak, Breum, Paluch, Chlupac

15. Hellstroem-Baengs, Hjerrild, Heiselberg, Grahn

16. Rew, Grmek, Kowalski, Gusts

17. Ratajczak, Pollestad, Gusts, Grahn

18. Breum, Bloedorn, Hellstroem-Baengs, Grmek

19. Henriksson, Paluch, Rew, Hjerrild

20. Cierniak, Kowalski, Heiselberg, Chlupac



PÓŁFINAŁ 1: Cierniak, Henriksson, Kowalski, Ratajczak

PÓŁFINAŁ 2: Rew, Breum, Bloedorn, Hellstroem-Baengs

FINAŁ: Cierniak, Rew, Breum, Henriksson



KLASYFIKACJA GENERALNA SGP2 PO 2. RUNDACH:

1. Mateusz Cierniak (Polska) - 40 punktów

2. Keynan Rew (Australia) - 30 punktów

3. Bartłomiej Kowalski (Polska) - 30 punktów

4. Emil Breum (Dania) - 26 punktów

5. Damian Ratajczak (Polska) - 25 punktów

6. Mathias Pollestad (Norwegia) - 22 punkty

7. Norick Bloedorn (Niemcy) - 17 punktów

8. Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) - 17 punktów

9. Casper Henriksson (Szwecja) - 15 punktów

10. Gustav Grahn (Szwecja) - 12 punktów

11. Esben Hjerrild (Dania) - 12 punktów

12. Nicolai Heiselberg (Dania) - 10 punktów

13. Anders Rowe (Wielka Brytania) - 9 punktów

14. Oskar Paluch (Polska) - 7 punktów

15. Francis Gusts (Łotwa) - 6 punktów

16. Anze Grmek (Słowenia) - 5 punktów



