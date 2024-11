Polak zarządza milionami. Słono przepłacił, ten transfer jest ryzykowny

O podpis Miśkowiaka toczyła się zacięta walka, ostateczna decyzja 23-latka zapadła już po rozpoczęciu listopadowego okienka transferowego . Całą historię można nazwać telenowelą. Przypomnijmy, że tylko w ostatnich tygodniach porozumienie z żużlowcem do lat 24 ogłosiła ebut.pl Stal Gorzów. Później został pożegnany (jeździł tam w 2024 roku), ale po kilkunastu minutach post zniknął z mediów społecznościowych klubu. W międzyczasie do sieci wypłynęło zdjęcie Miśkowiaka przechadzającego się prezesem Murawskim po Grudziądzu.

Żużel. Transfery. Jakub Miśkowiak w GKM Grudziądz. Jan Krzystyniak nie gryzie się w język

GKM zakończył spekulacje, ogłaszając, że Miśkowiak dołączył do kadry na sezon 2025. - Klub z Grudziądza za wydane pieniądze na Miśkowiaka i jednego z zawodników zagranicznych mógł mieć Leona Madsena. On sam byłby w stanie zrobić więcej punktów niż dwóch, a może nawet trzech zawodników GKM-u. Uważam, że ten klub troszeczkę przespał walkę na rynku lub po prostu nie tak ją rozegrał. O Miśkowiaku było głośno. Wiemy, ile wart jest zawodnik przywożący parę punktów w PGE Ekstralidze oraz Metalkas 2. Ekstralidze - mówi Jan Krzystyniak.



W dalszej części wypowiedzi, były reprezentant Polski nie gryzie się w język. - Do jakiego absurdu, do jakiej patologii dochodzi, że zawodnicy robiący po 3-4 punkty zarabiają tak kosmiczne pieniądze. To jest najbardziej śmieszne. Ja nigdy nie żałuję zawodnikom pieniędzy, tylko zawsze mówię, że za dobrze wykonaną pracę powinna być dobra zapłata. Nie może tak być, że za byle co płacimy tak wielkie stawki. Obecnie płaci się za sztukę, za zawodnika, który tylko uzupełnia skład - dodaje.