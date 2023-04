Polak zaczyna marsz po czwarte złoto. Czy ktoś go zatrzyma?

W najbliższy weekend to nie Polska, a Chorwacja stanie się stolicą światowego żużla. Do Gorican po raz drugi z rzędu na otwarcie zmagań cyklu Grand Prix zjedzie się piętnastu najlepszych zawodników globu. Wszystkie oczy zwrócone są zwłaszcza na Bartosza Zmarzlika, który z pewnością będzie chciał powtórzyć wyczyn sprzed roku. Zobaczcie nasz świeżutki telewizyjny rozkład jazdy i sprawdźcie, co jeszcze ciekawego wydarzy się w ciągu najbliższych dni.