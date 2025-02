Polak wyrzucony z kadry. Marcin Najman uderzył pięścią w stół, wycelował w federację

Nie milkną echa wyrzucenia Macieja Janowskiego z Żużlowej Reprezentacji Polski. - Gruba przesada - skomentował Marcin Najman, prywatnie kibic Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Zawodnik opuścił zgrupowanie, choć ostrzegano go o konsekwencjach tego typu działań. Kiedy polski związek poinformował o tym publicznie, to 33-latek nazajutrz pojawił się z powrotem na Malcie. Medalista mistrzostw świata nie uniknął jednak kary. - Cała sytuacja wynika raczej z ego tych, którzy go ukarali - podkreślił były pięściarz, a obecnie freak fighter.