Polak wygra na Narodowym? Ekspert ma swój typ

To jest żużlowa impreza roku. Grand Prix na Stadionie Narodowym to wielkie święte. Pewnie będzie jeszcze większe, jeśli zawody wygra Polak. Wielkim faworytem jest Bartosz Zmarzlik.

Ekspert stawia na zwycięstwo Zmarzlika

- Na co dzień nie bawię się w typowania, ale jeśli miałbym to zrobić, to postawiłbym na zwycięstwo Bartka Zmarzlika. Drugie miejsce dla Mikkela Michelsena, a trzecie dla Andersa Thomsena - mówi dla nas Wojciech Dankiewicz, który podobnie jak większość żużlowego środowiska największe szanse na wygraną daje aktualnemu liderowi cyklu Grand Prix.