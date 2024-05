Polak wrócił w koszmarnym stylu. Znów wszystkich przewraca

Kolejna kraksa z jego udziałem. Posłał kolegę do szpitala

Eliminacje indywidualnych mistrzostw Polski rozpoczęły się najgorzej, jak tylko mogły. Już w pierwszej gonitwie na pierwszym wirażu upadli Adrian Gała i Krystian Pieszczek. Zawodnik Texom Stali Rzeszów wylądował w karetce i pojechał do szpitala na szczegółowe badania. Gała natomiast wstał o własnych siłach i dalej kontynuował zawody.

Polak w tym roku podpisał tylko kontrakt warszawski z Energa Wybrzeżem Gdańsk. Większość klubów traktowało go z rezerwą i jeśli mieli jakąś alternatywą, to woleli z niej skorzystać, aniżeli ufać Adrianowi. To pokłosie poprzedniego sezonu, w którym sporo nawywijał. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że był najczęściej upadającym zawodnikiem poprzedniego roku