Polak walczy w mistrzostwach Europy. "Były apetyty na więcej"

Polak mówi: Ten cykl jest szalony

Trudno w tej chwili spodziewać się walki Woryny o podium w cyklu, skoro Polak traci aż sześć punktów do trzeciego Kołodzieja. Jego plan nie przekreśla jednak walki o podium. - Powiedzmy, że pierwsza piątka to tylko plan minimum, natomiast wiemy, jaki ten cykl jest szalony - zaznacza żużlowiec.



27-letni zawodnik wrócił do wspomnień z przeszłości, kiedy walczył w końcowej klasyfikacji o medal w SEC. - Nawet najstarsi górale nie wiedzą, co może się wydarzyć w tej ostatniej rundzie. W 2019 roku Mikkel Michelsen odrobił kilka punktów i zdobył tytuł mistrza Europy, a Leon Madsen - pauzując jedną rundę - jechał ze mną dodatkowy wyścig o brąz. Wszystko może się zdarzyć, to jest sport. Po prostu chciałbym pojechać na miarę swoich możliwości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - podkreślił.