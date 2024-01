Polak w tym kraju jest uwielbiany. Sprawdzi się w nowym klubie?

Zawodnik Arged Malesy w Polsce jest tak naprawdę jednym z wielu. Parę lat temu występował w PGE Ekstralidze, od czasu do czasu potrafi błysnąć w indywidualnych imprezach, a obecnie należy do czołowych żużlowców na zapleczu elity. Zgoła odmienny status Tobiasz Musielak ma w Wielkiej Brytanii. Co tu dużo opowiadać, 30-latek na Wyspach spisuje się kapitalnie. Wystarczy spojrzeć tylko na jego ostatnie sezony w barwach Sheffield Tigers. Drużyna z popularnym "Tofeekiem" na pokładzie dwukrotnie z rzędu wjechała do finału SGB Premiership (mistrzostwo w 2022 - dop.red.). Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie świetna postawa Musielaka właśnie.