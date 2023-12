Polak w stajni znanego sponsora. Wygryzie wielką gwiazdę?

Piotr Pawlicki jeszcze kilka lat temu jeździł w cyklu Grand Prix i był gwiazdą światowego żużla. Stopniowo jednak jego poziom spadał i obecnie jest tylko średniakiem na skalę PGE Ekstraligi. W zasadzie bez większego żalu pozbyto się go w Lesznie i podobnie postapiono we Wrocławiu. Pawlicki trafił do Falubazu Zielona Góra, który jest beniaminkiem ligi. To dość częsta sytuacja w przypadku zawodników, którzy są po kiepskich sezonach. Beniaminek nie ma wyboru, więc bierze tych, którzy mu zostaną.