Polak w elitarnym gronie? Ta współpraca otwiera mu drzwi

Drugiego takiego zawodnika jak Szymon Woźniak na całym świecie ze świecą szukać. Polak stopniowo rozwija się z sezonu na sezon, co widać nie tylko po jego średniej biegowej, ale i osiągnięciach na arenie międzynarodowej . Jeszcze kilka lat temu wychowanek Polonii Bydgoszcz był zawodnikiem drugiej linii, od którego działacze nie oczekiwali nie wiadomo jakich cudów. Obecnie jednak bohater naszego tekstu należy do ścisłej czołówki i za kilka miesięcy zadebiutuje w elitarnym cyklu Speedway Grand Prix.

Szymon Woźniak w debiutanckim sezonie w Speedway Grand Prix nie chce być tłem dla rywali. Najlepszym na to dowodem jest nawiązanie współpracy z Gregiem Hancockiem. Amerykanin to chodząca legenda speedway’a i człowiek nie znający słowa "ograniczenia" . Żużlowiec zza oceanu złote medale indywidualnych mistrzostw świata zdobywał bowiem po czterdziestce i pewnie nadal należałby do czołówki, gdyby nie przedwczesne zakończenie kariery.

Polak dołączy do słynnej stajni Monstera?

53-latek nie porzucił jednak ukochanej dyscypliny i niebawem dołączy do teamu szalenie ambitnego Polaka. Dla zawodnika ebut.pl Stali posiadanie takiego mentora to same korzyści. Poza cennymi wskazówkami w parku maszyn oraz na salach treningowych, Greg Hancock może dać naszemu rodakowi jeszcze coś innego, ale równie cennego. Chodzi o potencjalną współpracę z Monster Energy. Czterokrotny czempion do dziś jest dumnym ambasadorem tej marki i pewnie nie zawaha się szepnąć parę słówek osobom odpowiedzialnym za promocję napoju.