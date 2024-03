Polak w drodze po rekordy. On nie ma wątpliwości. "Stać go na to"

Grand Prix. To będzie nowy rekord Bartosza Zmarzlik?

Bartek w tej chwili jest takim faworytem i dominatorem, jak niegdyś był Ivan Mauger. Nie Tony Rickardsson a Ivan Mauger. Team Zmarzlika to takie małe rodzinne przedsiębiorstwo oparte o bardzo moralne credo. Zmierzam do tego, że ma wokół siebie właściwych i rozsądnych ludzi - zauważa Adam Jaźwiecki, żużlowy felietonista i recenzent.



Nasz rozmówca przyznaje, że wspominany wielokrotnie rekord sześciu zdobytych tytułów w cyklu przez Rickardssona wkrótce może paść łupem Polaka.



- Jestem pewien, że Bartka stać na to, aby zdobyć siedem, może nawet osiem tytułów. Zwróćmy uwagę, że on inaczej jeździ niż wszyscy. Ma inne wyczucie tej dyscypliny. Twierdzę więc, że może wyśrubować rekord, który długo nie zostanie nikogo pobity - dodaje.