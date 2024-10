Polak trzasnął drzwiami i wyszedł. Nie mieli dla niego litości

Jan Konikiewicz trafił do Discovery, gdy te zostało promotorem cyklu Grand Prix. Nie miał prawa głosu, gdy chodzi o kluczowe decyzje, ale kiedy tylko była taka możliwość, to bił się o polskie interesy.

Polak trzasnął drzwiami

Rok temu stanął po stronie Bartosza Zmarzlika, gdy ten został wykluczony za brak stroju z logo sponsora cyklu w kwalifikacjach przed turniejem w duńskim Vojens. Teraz trzasnął drzwiami, gdy żaden z polskich zawodników nie dostał dzikiej karty na GP 2025. Reklama

Gdy Armando Castagna (dyrektor FIM CCP), Phil Morris (dyrektor GP), Jean Paul Gombeaud i trójka przedstawicieli Discovery dała dzikie karty Janowi Kvechowi, Kaiowi Huckenbeckowi, Jasonowi Doyle’owi i Mikkelowi Michelsenowi, to Konikiewicz najwyraźniej uznał, że dalsza współpraca nie ma sensu. Nikt nie kwestionuje karty dla Michelsena (wypadł przez kontuzję) i dla Doyle’a (ten sam przypadek, choć z drugiej strony Australia ma czterech zawodników, a nie ma żadnej rundy GP), ale Kvech czy Huckenbeck zostali nagrodzeni w myśl tzw. klucza geograficznego.

Światowe władze ucierają nosa Polakom

Nasi kandydaci do dzikich kart, jak Maciej Janowski czy Patryk Dudek może nie są w tej chwili zawodnikami z TOP5, ale zdobywali medale GP (brąz i srebro), a w tym roku Janowski jadąc za kontuzjowanego Taia Woffindena zgromadził w 6 turniejach tyle samo punktów, co Kvech w 11 i tylko o 9 punktów mniej od Huckenbecka.

To wszystko jednak wygląda tak, jakby osoby zarządzające światowym żużlem korzystały z każdej sposobności do utarcia nosa Polakom. Chodzi nie tylko o wykluczenie Zmarzlika, czy pominięcie naszych przy rozdziale dzikich kart, ale i też sytuację z Janowskim w Cardiff. Maciej mógł pojechać w półfinale, ale regulamin zinterpretowano tak, że Polak został po rundzie zasadniczej sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Reklama

Teraz chcą naszymi rękami załatwić temat Rosjan

Teraz jeszcze mamy "zimną wojnę" dotyczącą startu w Grand Prix Rosjan z polskim paszportem. Morris mówi, że to Polacy. W przestrzeni publicznej daje się usłyszeć, że są naciski na PZM, by Artiom Łaguta został zgłoszony do startu w cyklu, jako nasz zawodnik. Władze zdają sobie sprawę, że Łaguta uatrakcyjniłby GP, ale chcą niewygodny temat załatwić naszymi rękami. PZM nie zamierza jednak ustępować.

Władze żużla, w tym ich szef Castagna, zdają się nie pamiętać, że Polska uratowała Grand Prix w czasach COVID-19. Ta sama Polska rokrocznie organizuje trzy turnieje Grand Prix i zasila budżet promotora kwotą minimum 1,5 miliona euro. Tajemnicą poliszynela jest to, że zagranicznych zawodników stać na GP wyłącznie dzięki kasie, jaką zarabiają w naszej lidze.

Konikiewicz na razie nie komentuje sprawy

Wracając do Konikiewicza, to na razie nie chce on komentować swojego rozstania z promotorem. Nie wiadomo też, co będzie z innymi Polakami w Discovery. Na niedawnej Gali PGE Ekstraligi można było usłyszeć, że ich los też jest przesądzony, ale to nic pewnego. Reklama

Konikiewicz to jeden ze współzałożycieli One Sport, promotora cyklu Tauron SEC oraz IMP. Z Discovery związał się, gdy to przejęło Grand Prix. Jego żona Marcelina Rutkowska-Konikiewicz też pracowała przy GP, przeprowadzając wywiady z zawodnikami przy okazji kolejnych turniejów.

Marcelina Rutkowska-Konikiewicz w pracy przy Grand Prix. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Martin Vaculik prosi Armando Castagnę o zmianę decyzji. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński