Polak stracił prestiżowy kontrakt. To wisiało w powietrzu

Piotr Pawlicki już nie będzie jedną z twarzy Red Bulla. W środowisku mówiło się o tym już od jakiegoś czasu, a teraz wygląda na to, że w stajni austriackiego koncernu pozostanie tylko jeden polski żużlowiec - Maciej Janowski.

Piotr Pawlicki starcił prestiżowy kontrakt

To wszystko sprawiło, że Pawlicki wspólnie ze swoim starszym bratem Przemysławem szybko dostali się do stajni austriackiego koncernu. Znaleźli się tym samym w prestiżowym gronie, bo Red Bull od lat starannie dobiera zawodników, którym oferuje kontrakty.

Wyniki przekreśliły Pawlickiego

Nie zanosiło się na to, że podobny los może spotkać jego młodszego brata, który jeszcze całkiem niedawno był na fali wznoszącej. Ostatnie sezony jednak mocno zachwiały jego notowania. Marzenia o startach w Grand Prix na dziś wydają się mocno odległe. W PGE Ekstralidze Pawlicki też stracił status gwiazdy. Starty w Indywidualnych Mistrzostwach Europy to było za mało.

W zasadzie koniec przygody Piotra z Red Bullem wisiał w powietrzu od jakiegoś czasu, ale teraz stał się faktem. Nie można wykluczyć, że będzie to chwilowe rozstanie. Wszystko jednak w rękach samego zawodnika, bo jeśli wróci do dawnej formy, to być może uda mu się przekonać podobnie decydentów austriackiego koncernu.