Polak stracił głowę dla pięknej brunetki. Ma jeszcze jedną miłość

Pani Dagmara niegdyś była podprowadzającą ROW-u i tak poznała się z Kacprem, zdecydowanie najlepszym wychowankiem tego klubu ostatnich lat . Woryna był ulubieńcem rybnickich trybun do 2020 roku. Reprezentował ROW w latach 2013-2020, został nawet po spadku z PGE Ekstraligi i nieudanej próbie rychłego powrotu do elity. Po pierwszym pandemicznym sezonie i kolejnym spadku powiedział "dość". Chcąc się rozwijać, musiał pozostać wśród najlepszych.

Żużel. Kacper Woryna ma piękną żonę

Świeżo po zaręczynach wybranka żużlowca zaimponowała nie tylko swojemu ukochanemu, ale również całemu teamowi, kiedy podczas obozu przygotowawczego w Hiszpanii przygotowała dla wszystkich posiłk i. Woryna nie ukrywał, że w tym aspekcie jest ona konkurencją nawet dla jego mamy, która pełni rolę księgowej, czasami też przygotowuje mu jedzenie do pudełek. Zdrowe odżywianie to podstawowy element pracy żużlowca. Worynowie uwielbiają podróżować. Zaręczyli się na jednej z australijskich plaż Gold Coast. Na Instagramie pięknej Polki można dostrzec zdjęcia oraz Instastories z różnych ciekawych miejsc, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Dominikany, byli również na Zanzibarze . Na wspólnych zdjęciach pięknie razem wyglądają. Kibice są zachwyceni, ponieważ pod ich zdjęciami zostawiają sporo pozytywnych komentarzy.

Woryna to m.in. indywidualny wicemistrz Europy juniorów z 2014 roku czy mistrz świata i Europy juniorów w drużynie. Dwa lata temu został także mistrzem Europy seniorów w drużynie. Największe sukcesy świętował w kategorii juniorów, ale nie osiągnął aż tak wiele jak niektórzy polscy zawodnicy.



Zanim wkroczył do żużla, to odnosił sukcesy w miniżużlu. Jest jednym z wyróżniających się krajowych żużlowców, ściga się w PGE Ekstralidze. Wciąż drzemie w nim spory potencjał. Być może najlepsze lata ma jeszcze przed sobą, a w kolejnych sportowych wyzwaniach wspierać będzie go żona.