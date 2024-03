Polak sprzedał wszystko! Krążą pogłoski. Klub wyjaśnia

Dwa dni temu Eska Gorzów poinformowało o tym, że Rafał Karczmarz sprzedał swoje motocykle klubowi Texom Stali Rzeszów. To miałoby jednoznacznie świadczyć o zakończeniu przez niego kariery. Działacze beniaminka Metalkas 2. Ekstraligi nic jednak o tym nie wiedzą. Polak owszem sprzedał im swój sprzęt, ale stary sprzed kilku lat.

Mają na niego plan

Rafał Karczmarz ma za sobą sezon spędzony w rzeszowskich barwach. Razem z tym klubem awansował do drugiej klasy rozgrywkowej. Był podstawowym zawodnikiem do lat 24 i mocnym punktem zespołu. W tym roku skończy jednak już 25 lat, więc nie ma już nad sobą żadnego parasola ochronnego. W Rzeszowie zabrakło dla niego miejsca, ale działacze przygotowali dla niego alternatywę.

Wychowanek Stali Gorzów ma startować w Krajowej Lidze Żużlowej w odradzającym się ośrodku z Krakowa. To ma być taka drużyna rezerw Texom Stali. Byłaby to idealna okazja dla Rafała, aby jeszcze pojeździć na dobrym poziomie. W takim zespole i na tym szczeblu rozgrywkowym jest w stanie solidnie punktować, co już pokazał w 2023 roku.