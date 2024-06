Polak sprawił ogromny zawód. Wróciły stare demony

Tegoroczny sezon nie układa się najlepiej dla Maksyma Drabika. Dyspozycja Polaka jest sinusoidalna. Zaczął tragicznie, potem nastąpiło przełamanie, a teraz znów dołuje. Kibice mają uzasadnione obawy.

Pomoc przyszła z Lublina

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa nieudanie rozpoczął rozgrywki. Tłumaczono to niekorzystnym terminarzem, lecz najbardziej obrywało się właśnie Drabikowi. To on nie dowoził takich zdobyczy, do których przyzwyczaił. Miał być solidną drugą linią, a prezentował się bardzo słabo. Reklama

W pewnym momencie nabrał wiatru w żagle, a stać za tym miał tuner z Lublina, Michał Marmuszewski. Sympatycy częstochowian w końcu oglądali swoją gwiazdę, która potrafiła wyczyniać cuda na swoim motocyklu. Nie trwało to jednak długo, bo mecz we Wrocławiu obnażył wszystkie mankamenty. Był wolny, męczył się i wszystkie punkty były wymęczone na trasie. A to właśnie tutaj w ubiegłym roku prawie poprowadził zespół do zwycięstwa, inkasując aż 13 "oczek".

Polak pominięty przez selekcjonera

Starcie na torze, na którym spędził najwięcej czasu pokazało także formę Drabika w tegorocznych meczach wyjazdowych. Świetny występ zanotował w Zielonej Górze, lecz w pozostałych spotkaniach na obcym torze łącznie zdobył tylko 6 punktów.

To głównie jego cennych zdobyczy zabrakło drużynie do sprawienia niespodzianki na Stadionie Olimpijskim. Niemrawe występy poskutkowały także brakiem powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski na Speedway of Nations. W tym przypadku większość twierdzi jednak, że za jego zachowanie podczas eliminacji do mistrzostw Polski i finału złotego kasku ta nominacja po prostu mu się nie należała. Reklama

Betard Sparta Wrocław 54:36 Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Betard Sparta Wrocław:

9. Artiom Łaguta 12 (2,3,3,1,3)

10. Tai Woffinden 4 (2,1,1,0)

11. Bartłomiej Kowalski 11+2 (1*,2*,2,3,3)

12. Daniel Bewley 11+1 (3,3,1*,3,1)

13. Maciej Janowski 9+1 (1,2,3,1,2*)

14. Nikodem Mikołajczyk 3+2 (2*,1*,0)

15. Jakub Krawczyk 4 (3,0,1)

16. Francis Gusts - nie startował



Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

1. Mikkel Michelsen 10 (3,3,2,0,2)

2. Maksym Drabik 3 (0,1,0,2)

3. Kacper Woryna 6 (0,0,2,3,1)

4. Mads Hansen 7+1 (3,1,1*,2,0)

5. Leon Madsen 9+1 (2,2,3,2*,0)

6. Szymon Ludwiczak 1 (1,0,0)

7. Kacper Halkiewicz 0 (0,0,-)

8. Bartosz Śmigielski 0 (0)

