Polak się wystraszył, a im ciągle było mało

Ostatni camp Stali Gorzów do łatwych nie należał. Jeden z treningów odbył się na ciężkim torze. Jednak Andreas Olsen, Villads Nagel i Sebastian Mayland nie narzekali na warunki, lecz pytali organizatorów, jak długo mogą jeździć. I to nie była byle jaka jazda. Nastolatki z Danii trzymały gaz i zrobiły duże wrażenie na trenerze Stanisławie Chomskim.

Młodzi Duńczycy zarobią w Stali grosze, ale dostaną szansę rozwoju

Nic dziwnego, że Stal podpisała z trójką Duńczyków 5-letnie kontrakty ważne do końca października 2027. Umowy gwarantują zawodnikom zwrot kosztów za przejazdy, zakwaterowanie i sprzęt. Młodzi zawodnicy dostaną też wynagrodzenie, ale to będą symboliczne kwoty, które nie przekraczają stawek obowiązujących w Ekstralidze U-24, gdzie płaci się nie więcej niż 800 złotych.

Duńskie trio nie przyszło do Stali, żeby zarabiać, lecz po to, by się uczyć. Jeśli w pierwszym sezonie ich średnia będzie oscylowała w granicach 1,8-2,1 punktu na bieg, to Gorzów wypożyczy ich do klubów drugiej ligi. To ma im zapewnić dalszy rozwój.