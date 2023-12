Polak rozmienił się na drobne. Musi udowodnić swoją wartość

O Krystianie Pieszczku z pewnością można powiedzieć, że to niespełniony talent. Polak jeszcze parę lat temu startował w PGE Ekstralidze, a teraz ledwo załapał się do pierwszoligowego klubu. Wicemistrz świata swoje największe sukcesy odnosił jako młodzieżowiec i wielu liczyło, że zaprocentuje to również w dorosłym żużlu. To już jednak historia, a obecnie jest cieniem siebie samego sprzed lat. Najbliższy sezon będzie dla niego niezwykle istotny.