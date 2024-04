Polak przeżył dramatyczne chwile. Odsłania kulisy potwornej kontuzji

Czułem przy upadku, że mi coś strzeliło. To było dla mnie niepokojące, bo się dusiłem, i nie było to za ciekawe. To był mój błąd, bo źle kazałem ustawić sobie motocykl, który mnie zaskoczył, bo był nie do opanowania. Wracając do domu, czułem, że jest coś nie tak, bo nie mogłem znaleźć odpowiedniej pozycji, żeby w ogóle dojechać do Leszna. Diagnoza była kiepska, ale na szczęście od razu racjonalnie określona, czyli tak, jak było naprawdę. Od razu podjęliśmy rehabilitację, i się ona opłaciła. Dzień w dzień to była rehabilitacja i jakieś drobne zajęcia, które musiałem wykonać. To, że dziś mogłem pojechać, to zasługa ciężkiej pracy naszego rehabilitanta klubowego, Mateusza Leśniaka. Dziękuję mu za to, że postawił mnie na nogi

~ tłumaczy.