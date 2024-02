Polak przebierał w ofertach. "Było ich sporo"

PGE Ekstraliga. Czy Arged Malesa tam wróci?

Jasiński jest zdania, że zespół szybko się zgra i powalczy z najlepszymi drużynami o awans. - Każdy jest tutaj dobrym zawodnikiem, wie, czego chce i każdy do tej PGE Ekstraligi chce wrócić oraz wypaść jak najlepiej. Myślę, że wspólnymi siłami możemy zrobić naprawdę fajny rezultat - powiedział zawodnik U24 w wywiadzie dla ekstraliga.pl. Za Polakiem najlepszy, ale i tak bardzo frustrujący sezon w elicie. Wygrał tylko 3 z 48 wyścigów i ze średnią biegową 1,104 uplasował się dopiero na 44. miejscu spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników . Zejście do niższej klasy rozgrywkowej może wyjść 24-latkowi na dobre. Ubiegły sezon go nie satysfakcjonował. - Był jakby trochę z problemami, bo w innych ligach szło mi naprawdę bardzo fajnie, tylko w tej PGE Ekstralidze coś mi doskwierało i te punkty nie wpadały tak, jakbym chciał, pomijając oczywiście kilka fajnych meczów - ocenił.

Wiktor Jasiński: Było sporo ofert

Arged Malesa nie była jedynym klubem starającym się o Jasińskiego. - Rozważałem oczywiście inne oferty, bo było ich naprawdę sporo. Większość była ze Speedway 2. Ekstraligi, jednak największe przełożenie na moją decyzję miało to, że trener jest z Gorzowa i jest bardzo fajnym, otwartym gościem. Liczę na fajną współpracę i myślę, że więzi gorzowskie mogą nas fajnie połączyć - wytłumaczył swoją decyzję nowy reprezentant ostrowskiego zespołu.



Wychowanek Stali ma bardzo ambitne plany na 2024 rok. Dotyczą one występów w zawodach indywidualnych. - Podobnie jak w 2023 roku. Założyłem sobie awans do finału IMP, co udało się zrealizować. W samych finałach nie było jakoś rewelacyjnie, ale to był dopiero mój pierwszy start w tak dużym turnieju. Teraz także chciałbym tam awansować i powalczyć o zdecydowanie lepsze miejsca - podkreślił.



Ostrowianie na pierwszy mecz sezonu pojadą do Bydgoszczy (14 kwietnia).