Polak postraszył rywali. Przed nim wielka szansa. Może przejść do historii

Występ Macieja Janowskiego w Grand Prix Polski w Gorzowie nie powalił na kolana. Polak zaprzepaścił szansę na udowodnienie promotorowi, że się mylił, pomijając go przy nominacjach. Teraz została mu tylko jedna droga, aby na stałe wrócić do mistrzostw świata. To cykl mistrzostw Europy, którego jest wiceliderem. Wczoraj zachwycił na torze w Grudziądzu, gdzie za dwa tygodnie odbędzie się kolejna z rund. Janowski ma wielką szansę przejść do historii jako pierwszy polski mistrz Europy w nowym formacie.