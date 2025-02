Polak pojechał do miasta Maradony. Niesamowite, co zobaczył: siódmy cud świata

Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat. Dla wielu, obok Brazylijczyka Pele, jest najlepszym piłkarzem w historii tego sportu. O życiu Argentyńczyka krąży wiele legend, była to niezwykle barwna postać. Nie żyje od ponad czterech lat, a wciąż pozostaje w pamięci kibiców futbolu. Podczas ponad dwumiesięcznej wizyty w Argentynie żużlowiec Daniel Kaczmarek musiał zobaczyć miejsca, w których Diego dorastał.

Żużel. Polak w Argentynie. "Siódmy cud świata"

Polak zobaczył "siódmy cud świata". - Byłem także w Cataratas del Iguazu. To park narodowy wpisany na listę UNESCO, zaliczany jako jeden z siedmiu cudów świata. Widziałem dżunglę z 225 wodospadami, z czego największy ma 70 metrów. Popływaliśmy na łódkach typu speed boat. Pod wodospadem to coś niesamowitego - przyznaje nowy mistrz Argentyny. Kaczmarek był faworytem całych mistrzostw i stanął na wysokości zadania. - Przyjechałem tutaj wygrać, ale nie nakładałem na siebie zbytniej presji. Cieszę się ze zwycięstwa. Najtrudniejsze były święta i rozłąka z rodziną. Jestem patriotą i osobą rodzinną, więc ciężko przeżywałem ten okres - zaznaczył.

Teraz Kaczmarek wraca do Polski, by przygotowywać się do sezonu w Krajowej Lidze Żużlowej.