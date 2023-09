Polak pójdzie za ciosem? Ma medal na wyciągnięcie ręki

Początek września bez wątpienia należy do Janusza Kołodzieja . Zawodnik Fogo Unii Leszno co prawda zakończył już sezon w PGE Ekstralidze, ale wciąż ma do odjechania parę ważnych imprez indywidualnych. Wychowanek tarnowskiego klubu moc pokazał już w poniedziałek, kiedy to w zaległym trzecim finale Canal+ Online IMP pokonał samego Bartosza Zmarzlika. Kibice oczywiście chcą więcej, dlatego wierzą, że w sobotę Polak odniesie kolejny sukces w nadchodzącej rundzie Tauron SEC.

Trzeci tegoroczny przystanek najważniejszych indywidualnych zmagań na Starym Kontynencie zawita do Bydgoszczy, więc 39-latek na brak dopingu na pewno nie będzie mógł narzekać. Odpowiednio powinien go zmotywować obecny kształt klasyfikacji generalnej. W niej co prawda do prowadzącego Mikkela Michelsena Kołodziej traci dwanaście punktów, ale za to trzeci Andrzej Lebiediew zgromadził tylko o dwa "oczka" więcej. To znakomity wynik reprezentanta Fogo Unii zważywszy na to, że odpuścił pierwsze zawody z powodu kontuzji.