Polak pogrążył swój klub. Wróciły stare demony, legenda bije na alarm

Po ponad dwóch miesiącach jazdy kibice mieli nadzieję, że Patryk Dudek wrócił na dobre . Polak ma za sobą najgorszy sezon od wielu lat, po którym wypadł z cyklu Grand Prix. Wszystkim tłumaczył, że to już przeszłość i każdy sportowiec ma w swojej karierze jakiś dołek. Demony jednak wróciły.

Wicemistrz świata wyglądał jak dziecko we mgle

Początek sezonu nie był wcale zły w wykonaniu Dudka. KS Apator mógł na niego liczyć, a szczególnie na własnym torze . Problem zaczął się całkiem niedawno. Pierwsza wpadka miała miejsce w Grudziądzu, a kolejna u siebie z NovyHotel Falubazem. Choć przeprowadził w czternastym biegu atak meczu, który prawdopodobnie zagwarantował zwycięstwo meczowe, to jego jazda mówiła sama za siebie. Sam zawodnik przyznał, że bardzo się męczył i nie był zadowolony z tego występu.

Jak na dłoni pokazał to mecz z ebut.pl Stalą, z którą uzyskał zaledwie jeden punkt z bonusem. Przegrał nawet z Jakubem Stojanowskim , który bawił się wręcz z dużo bardziej doświadczonym kolegą z toru. To spotkanie udowodniło jednak, że były wicemistrz świata znów ma problemy. Kibicom przypomniały się zeszłoroczne obrazki, bo właśnie tak Dudek wyglądał w niedzielę. Był przeraźliwie wolny i chaotyczny na torze.

Legenda bije na alarm

Na tak słabo dysponowanym 31-latku najwięcej traci KS Apator. Najpierw stracili wręcz pewne zwycięstwo w Grudziądzu, potem ledwo wygrali z beniaminkiem, a na końcu polegli u siebie z gorzowianami. A to o Toruniu dużo przed sezonem mówiono, że być może to jest ten sezon, kiedy wejdą do wielkiego finału. Fachowcy mówią, że obecnie nie zasługują nawet na udział w półfinale.