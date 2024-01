Polak podjął ważną decyzję. Szybko tego pożałuje?

Szokująca opinia. Widzi go w Ekstralidze

Oskar Polis od momentu rozpoczęcia wieku seniora startował w drugiej lidze. Był wierny barwom z Opola, gdzie był liderem miejscowego Kolejarza. Nie spełnił się jednak cel, do którego przez lata dążyli. Chcieli awansować do pierwszej ligi, lecz kilkukrotnie polegli w wielkim finale.

Inni już to przerabiali. Polak wyleci z klubu?

W końcu postanowił wydostać się z drugoligowej rzeczywistości i podpisał kontrakt w Łodzi. To może być przełom w jego karierze. Wszystko zależy od niego. Jeśli wykona swoje zadanie, to droga do Ekstraligi stanie otworem. Będzie to bardzo trudne. Najpierw musi przekonać trenera, że to on zasługuje na miejsce w składzie.