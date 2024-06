Polak pobił rekord wszech czasów i przeszedł do historii. Szokująca reakcja byłego rekordzisty

Zmarzlik już wcześniej mógł ustanowić rekord

Jason Crump tak skomentował wyczyn Zmarzlika

- Szczerze mówiąc nie jest niespodzianką, że pobił rekord. Jeśli spojrzeć na Bartosza i jego konsekwencję w ciągu ostatnich pięciu lat, jest to dość niezwykłe. Przyjemnie się to ogląda i nie jestem rozczarowany utratą rekordu. Każdy rekord jest do pobicia, a utrata rekordu z zawodnikiem o takich umiejętnościach i pasji to coś, czym nie trzeba się zbytnio przejmować. Ja w każdym razie się nie przejmuję - mówi Australijczyk w rozmowie z oficjalną stroną internetową cyklu Grand Prix.