Polak oko w oko z rekinem. „Niesamowita przygoda”

Patryk Dudek nie lubi nudzić się podczas zimowej przerwy od żużla. Polak co roku w okolicach listopada wybiera się do ciepłych krajów, po to by ładować baterie na letnie miesiące. W harmonogramie poza leżakowaniem, zawodnik For Nature Solutions Apatora stawia na aktywny wypoczynek. Podczas obecnie trwającego urlopu w Tajalndii sportowiec spotkał się oko w oko z rekinem wielorybim. – Niesamowita przygoda – napisał na Instagramie.