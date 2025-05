Polak odrodzony! Pracowali nad nim trzy dni, pomagał klubowy inżynier

Stal Gorzów. Praca z Oskarem Fajferem nie poszła na marne

Tak wyglądał plan naprawczy menedżera Piotra Śwista dla Oskara Fajfera

Jak ten plan naprawczy dla Fajfera wyglądał. - Oskar przyjechał, potrenował, a w międzyczasie nasz klubowy inżynier Paweł Nizioł regulował jego motory. Wziął je na stół i wymienił to, co było do wymiany, a to, co było do poprawy, poprawił. Chodziło o dopasowanie sprzętu pod gorzowski tor. Oskar ma dobre starty, ale ostatnio tego nie pokazywał. Chodziło nam o to, żeby ten atut odzyskać - tłumaczy Świst.