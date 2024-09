Polak odgraża się po wielkim sukcesie. To jeszcze nie jest koniec?

Żużel. Kacper Woryna brązowym medalistą mistrzostw Europy

28-letni zawodnik otarł się o srebrny medal, jednak brąz go też bardzo cieszy. - Tak naprawdę to przed zawodami myśleliśmy, że wszystko może się wydarzyć, czyli była szansa powalczyć o złoty medal, przy słabym występie była też szansa wypaść nawet z TOP5. Przed finałem otworzyła się szansa na srebro, ale nie odczuwam niedosytu. Jest duma, osiągnąłem wielki sukces. Pokazuje to jednak, że mam jeszcze nad czym pracować. Sufit jest wysoko - kontynuował.



Woryna wciąż jest głodny sukcesów, jeden medal go nie zadowala. - Teraz chwila odpoczynku. We wtorek jadę w Szwecji po kolejny medal do kolekcji. Dopiero później rzeczywiście będzie chwila przerwy. Przed SEC w Chorzowie nie miałem szczególnych założeń. Balonik wypompowałem bardziej wewnętrznie niż u nas teamie. Był spokój, walka o medale toczyła się do ostatniego biegu, oczywiście poza złotym - zaznaczył brązowy medalista mistrzostw Europy.