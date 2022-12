Polak o swoich startach w Ekstralidze. Padają mocne słowa

- Wtedy była rzeźnia i walka o swoje - mówi Jakub Jamróg w rozmowie z polskizuzel.pl o tym, co zaczęło się z nim dziać w sezonie 2018, gdy awansował z Unią Tarnów do PGE Ekstraligi. - Wówczas nie było ochronek dla juniorów wchodzących w wiek dorosły. Nie było w składzie zawodnika U-24.

Rollercoaster Jamroga w PGE Ekstralidze

Wzmocniony wrócił do Unii, która po spadku z Ekstraligi chciała do niej szybko wrócić. To się udało. I tak zaczął się ekstraligowy rollercoaster Jamroga. Unia spadła równie szybko, jak wróciła, ale Jamróg na rok przeniósł się do Betard Sparty Wrocław, a kolejny spędził w Motorze Lublin. Wszędzie musiał się bić o skład. W Motorze rywalizował z Pawłem Miesiącem. Obaj wyszli z tego mocno poturbowani. Miesiąc dotąd nie potrafi się pozbierać.