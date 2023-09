Polak o krok od wicemistrzostwa Europy. Ulewa stanęła mu na przeszkodzie

Już przed pierwszym wyścigiem byliśmy świadkami sytuacji bez precedensu, ponieważ organizatorzy zaniepokojeni prognozą pogody zdecydowali się rozpocząć turniej kilkanaście minut wcześniej niż pierwotnie zakładano . Zaskoczyło to zwłaszcza polskich kibiców oglądających zmagania na TVP Sport, bowiem transmisja w klasycznej telewizji rozpoczęła się od trzeciego wyścigu.

Jak się później okazało, innej decyzji po prostu być nie mogło, bo deszcz rzeczywiście pojawił się nad torem w Pardubicach. W sprawnym przeprowadzeniu zawodów przeszkadzały jednak upadki. Chociażby dość mocno w bandę na przeciwległej prostej po ewakuowaniu się motocykla uderzył Mikkel Michelsen . Lider klasyfikacji generalnej długo zwijał się z bólu w otoczeniu lekarzy, ale ostatecznie wstał i udał się do parku maszyn.

Niepokój duńskich sympatyków czarnego sportu oraz samego zawodnika nie potrwał długo. Obecny żużlowiec Tauron Włókniarza w powtórce pokazał plecy wszystkim rywalom i rozpoczął zbieranie punktów przybliżających go do kolejnego w karierze tytułu indywidualnego mistrza Europy. Obserwatorzy widowiska byli świadkami podobnych scen także w kolejnych gonitwach, co w połączeniu z ogromną przewagą w klasyfikacji generalnej spowodowało, że już po trzeciej serii startów 29-latek świętował zdobycie złotego medalu.