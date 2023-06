Polak o krok od mistrzostwa świata. Wyjątkowe słowa

Cierniak pamięta o tych, którzy mu pomagają

- Dziękuję wszystkim. Nie było łatwo. Każdy bieg był naprawdę dla mnie ciężki, musiałem mocno walczyć o każdy punkt . Dziękuję sobie, mechanikom i wszystkim, którzy byli obok mnie i mi pomagali - dodał Cierniak, który powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej do dziesięciu punktów. Do rozegrania został jeszcze tylko jeden turniej. Duńskie Vojens będzie gościło jednak najlepszych juniorów na świecie dopiero 15 września . Polak musi więc jeszcze sporo czasu poczekać na przypieczętowanie drugiego mistrzostwa świata juniorów.

Polak ma duży margines błędu

W klasyfikacji Cierniak ma 40 punktów. Drugą i trzecią pozycję zajmują: Keynan Rew oraz Bartłomiej Kowalski, którzy dotychczas uzbierali po 30 punktów. Tak duża zaliczka pozwoli Polakowi na błąd bez żadnych konsekwencji. Nawet nie musi być w finale, by w Vojens cieszyć się z tytułu.



Zakładając wygraną w Danii Australijczyka lub drugiego z Polaków, to Cierniakowi wystarczy zająć tylko szóste miejsce. Wtedy zdobędzie 11 punktów i bez względu na wszystko w trzech rundach uzbiera najwięcej punktów. W przypadku zwycięstwa innego żużlowca niż Rew czy Kowalski, Cierniak może być jeszcze dalej.



Widząc jednak dyspozycję mistrza świata juniorów z 2022 roku i łatwość w pokonywaniu rywali, to tylko kataklizm może stanąć na jego drodze. W piątek w Gorzowie największy - i w zasadzie jedyny bój - stoczył w finale z Rew, a także Emilem Breumem. Losy wygranej rozstrzygnęły się dopiero na ostatnim okrążeniu.