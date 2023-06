Polak nigdy wcześniej tego nie przeżył. Mówi o kłopotach

Dudek po zajęciu siódmego miejsca (10 punktów do klasyfikacji generalnej) skomentował zawody w Pradze. - Warunki na torze bardzo szybko się zmieniały. Tak naprawdę to mogę żałować wyścigu półfinałowego, bo stawka była bardzo mocna. Miałem trzecie pole, udało mi się nawet dobrze wyskoczyć z koleiny. W teorii wydawało się, że wszystko wykonuję dobrze. Tor był po polaniu, jechałem bliżej krawężnika, powinno być OK, ale skończyło się inaczej - rozpoczął reprezentant Polski.



Wicemistrz świata z 2017 roku po trzech rundach zajmuje dopiero dwunaste miejsce w cyklu. - Szkoda, lecz patrząc na całokształt mojej jazdy w Grand Prix w tym roku, to ta trzecia runda w Pradze jest jak najbardziej na plus. Ludzie, którzy znają się na żużlu i oglądają zawody, widzą u mnie zmiany. W jeździe na motocyklu i z prędkością jest o wiele lepiej. Widać, że efekty przynosi praca wykonywana przez nas w tygodniu. W ten weekend nie mam meczu ligowego, ale czekam na kolejne zawody - zaznaczył.