Polak niewinny! Oskarżenia były niesłuszne

Czy Bartłomiej Kowalski korzysta z dopingu technologicznego? To pytanie zadawało sobie całe żużlowe środowisko. Przed meczem jego ligowej drużyny gruchnęła informacja o tym, że dwa gaźniki juniora nie spełniały norm technicznych . Jako że rozkojarzony zapewne zawodnik na innych gaźnikach odjechał bardzo kiepski mecz, wszelkie podejrzenia tylko się spotęgowały. Kolejny raz jednak przekonaliśmy się, że z jakimikolwiek osądami warto wstrzymać się do momentu oficjalnych informacji.

Kowalski ma pecha do takich sytuacji

21-letni żużlowiec nie po raz pierwszy wplątał się w niekorzystną sytuację nie ze swojej winy. Pamiętamy jego objazdówkę po Polsce, kiedy to dogadał się w kilku klubach, robił sobie zdjęcia w koszulkach tych ośrodków, a koniec końców wylądował gdzie indziej. Wyśmiewano go, krytykowano, momentami było naprawdę ostro. Tymczasem najpewniej zawodnik był w tej sprawie jedynie marionetką, sterowaną przez niewłaściwe, łapczywe i łase na pieniądze osoby. Trudno wierzyć, by ówczesny 19-latek sam to wszystko wymyślił.