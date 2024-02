Polak nie wierzy w lekarzy. W tych sprawach dzwoni do szwagra

Bijemy rekordy prędkości. To zły kierunek?

Co prawda warto mieć to na uwadze, że kontuzje są wkalkulowane w każdy sport, a już tym bardziej, jeśli mowa o żużlu. Pewne grono ekspertów, jak i sami zawodnicy zwracają jednak uwagę na istotny fakt. Motocykle stają się coraz szybsze, a silniki są coraz bardziej wyżyłowane. To sprawia, że wystarczy zwykła koleina na torze i zawodnik może nie opanować swojego motocykla. Nawierzchnie są coraz bardziej wygłaskane, bo to sprzyja względnie bezpiecznej jeździe.

Z problemami dzwoni do szwagra. Zna receptę na każdy ból

Przy okazji wiele był w stanie dowiedzieć się, jeśli chodzi o ludzkie ciało. Tyle przepracowanych godzin z fizjoterapeutami z pewnością poskutkowało chociażby amatorską wiedzą na temat tego, co zrobić w danym przypadku. Przekonuje o tym Mateusz Tonder. Zengota jest jego szwagrem. To do niego pierwszego dzwoni, gdy odczuwa jakiś ból.

- Dla mnie "Zengi" to cyborg. Jak mnie coś boli, to nie dzwonię do lekarza, tylko do Grześka. On ma receptę na każdy ból. Wie co zrobić, gdzie dotknąć, by przestało boleć. Jest bardzo zawzięty i zdeterminowany. Ma charakter sportowca i dla mnie jest wzorem do naśladowania - powiedział nowy zawodnik Energa Wybrzeża Gdańsk dla Tygodnika Żużlowego.