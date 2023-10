Polak najwybitniejszy w historii? Te opinie wiele wyjaśniają

Dankiewicz: Miałem rację

Chciałbym, aby tak się stało, ale musimy ostrożnie podchodzić do tego tematu. To jednak jest sport i wszystko może się wydarzyć. Trzymam kciuki za Bartka, niech pokonuje te światowe sławy. Jest jedynym Polakiem, który może ten rekord wyśrubować

- Oczywiście chcieliśmy, żeby pozostali Polacy też zdobywali krążki dla naszego kraju. Wracając do Bartka, nie pomponowałbym balonika. Niech robi to, co najbardziej kocha i potrafi. Pamiętam, jak jeszcze przed pierwszym jego tytułem mistrza świata powiedziałem, że będzie wielokrotnym mistrzem świata. Powoli spełnia się wszystko to, co sobie - można powiedzieć - wymarzyłem - dodał.