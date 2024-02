Polak na wylocie. Nie widzą go w składzie. Tak odpowiedział

Ma wszystko w swoich rękach. Przyszedł czas na niego?

- Mam przed sobą sezon 2024 i na tym się skupiam. Bardzo mocno będę chciał się skupić na tegorocznym ściganiu. Naprawdę solidnie się przygotowuję i to pod każdym kątem. Tak, żeby pewnych rzeczy uniknąć, które przeszkadzały mi w poprzednim roku. Prawdopodobnie przez to pewne mecze w moim wykonaniu nie wychodziły tak, jakbym sobie tego życzył. Zdaję sobie z tego sprawę i mam to na uwadze - mówi Przedpełski w rozmowie z "TŻ".

Szykują transfer gwiazdy. Jego dni są policzone

Fakt jest jednak taki, że klub podpisał już dwuletnie kontrakty z Emilem Sajfutdinowem i Robertem Lambertem. To mają być ich gwiazdy na lata. Nie wiadomo co z Dudkiem, bo tu akurat chodzi o warunki jego kontraktu. Jeśli znów zaliczy tak słaby sezon, to warunki umowy będą musiały być znacząco obniżone. W innym wypadku obie strony nie przedłużą kontraktu.

Nikt nie wie, co się wydarzy. Oczywiście, że jest taka możliwość, że za rok o tej porze będę na drugim końcu Polski. Generalnie wiadomo, jak to wygląda. Był okres, że byłem w Częstochowie i wróciłem też do Torunia. I czuję się w tym Toruniu bardzo dobrze. To moje miasto, to klub, w którym zaczynałem karierę i z którym jestem związany

Nie doświadczył tego nigdzie indziej

28-latek jeszcze niedawno przeżył sezon życia, kiedy awansował do cyklu Grand Prix. Na jego świetnej formie skorzystał również klub. Być może to właśnie dzięki niemu KS Apator nie spadł z Ekstraligi w 2021 roku. Ostatnie dwa sezony były jednak bardzo średnie. Wróciły koszmary sprzed lat. - Wiem, że stać mnie na lepszą jazdę i myślę, że działacze Apatora też to wiedzą i też w to wierzą. Do tego będę dążył, żeby w tym roku było lepiej, do tego bardzo mocno się przygotowuję. A jak to wypadnie? To się okaże - kontynuuje.