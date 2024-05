Odejście z macierzystego klubu miało być zbawienne dla Piotra Pawlickiego. Efekt jest jednak zupełnie odwrotny, bo z roku na rok jego notowania spadają. Eksperci i kibice mówią, że gwiazdor rozmienił się na drobne tak, jak jego brat. Wyjście ze strefy komfortu nie okazało się kluczem do sukcesu.

Transferowa klapa. Miliony wyrzucone w błoto

Wyniki Pawlickiego we Wrocławiu traktowano z przymrużeniem oka. Betard Sparta miała gwiazdorski skład, a on miał być po prostu solidnym uzupełnieniem formacji seniorskiej. W Zielonej Górze ma jednak wprost idealne warunki, by grać pierwsze skrzypce, natomiast po pięciu kolejkach jest 30. zawodnikiem PGE Ekstraligi, a jego średnia wynosi nieco powyżej 1,5 pkt/bieg.