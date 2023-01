Polak mówi, dlaczego pomógł Rosjaninowi w walce o polski paszport

Ten Rosjanin żyje jak Polak

- Teraz po prostu mamy taki czas, kiedy do wszystkich spraw podchodzi się z rozsądkiem. Po rozmowach z paroma osobami udało mi się tę sprawę popchnąć do przodu. Pomógł m.in. pan minister Krzysztof Szczucki. Dał nam zielone światło. Zdawał sobie sprawę z sytuacji Wadima i postanowił pomóc. Wszyscy sprawdzili wpisy w mediach społecznościowych, których Wadim chyba jako jedyny rosyjski żużlowiec nigdy nie usunął. Chodzi oczywiście o wpisy potępiające wojnę. To była też jego karta przetargowa, bo poszedł va bank. Czekają go różne konsekwencje w Rosji. Dostał już nawet pisma, że na pewno tak tego nie zostawią. Gdybyśmy mu nie pomogli, to chłopak zostałby kompletnie na lodzie. Byłoby to nie fair - dodał.