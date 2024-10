Polak ma spory problem. Jest najlepszy, a dalej nikt go nie chce

2,35 punktu na bieg. To wynik Krzysztofa Buczkowskiego w 2. Metalkas Ekstralidze. Lepszy był tylko Australijczyk Brady Kurtz. To jednak nie wystarczyło, aby zachęcić kluby z PGE Ekstraligi. Polak musi zatem spędzić kolejny sezon na zapleczu.

Ma świetne rezultaty. Mimo to nikt go nie chce

W 2021 roku Orlen Oil Motor Lublin pożegnał się z Krzysztofem Buczkowskim. Od tego czasu nie może znaleźć zatrudnienia w PGE Ekstralidze. Jego nazwisko często pojawia się w spekulacjach, ale na końcu i tak nie otrzymuje angażu. To na pewno spory ból dla Polaka, znanego z ogromnej ambicji i chęci powrotu do rywalizacji z najlepszymi.

Ma szansę na powrót. Jest tylko jeden warunek

Krzysztof Buczkowski, po przegranym finale, przedłużył kontrakt z Polonią Bydgoszcz o kolejne dwa lata . Cel jest jeden: awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Szanse na to są spore, bowiem klub wzmocnił się Szymonem Woźniakiem, który na zapleczu będzie gwiazdą rozgrywek.

Wiele wskazuje na to, że jedynie awans Polonii pozwoliłby 38-latkowi wrócić do Ekstraligi. Gdyby udało się to w tym roku, to Buczkowski jeździłby w elicie, gdyż miał obiecane miejsce w zespole na wypadek awansu.