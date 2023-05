Polak im uciekł, ale dobrze na tym wyszli

Michał Gruchalski, Lukas Fienhage, Wiktor Trofimow. Co łączy tych zawodników? Menedżer Eryk Jóźwiak w sezonach 2021-2022 dawał im najwięcej szans i żaden z nich ich nie wykorzystał. Cała trójka punktowała poniżej przeciętnego poziomu.



Traciła na tym głównie drużyna. Najpierw, z Gruchalskim i Fienhage, aspirujące do awansu do PGE Ekstraligi Wybrzeże tylko rzutem na taśmę wywalczyło przepustkę do jazdy w play-off. Przed rokiem, już z Wiktorem Trofimowem, gdańszczanie otarli się o... spadek do najniższej klasy rozgrywkowej. Jeśli chcą się liczyć o coś więcej, to muszą posiadać silnego zawodnika U24. A mają nawet dwóch - Hansena i Rew.