Polak go wystawił? Nawet nie poinformował

Mowa o byłem żużlowcu Łukaszu Jankowskim, który przez ostatnie lata pracował właśnie w teamie Brytyjczyka. Wydawało się, że to zgrany duet. W Lesznie co chwilę rozpowiadali nieprawdziwe plotki dotyczące potencjalnego angażu Roberta Lamberta w miejscowej Unii. Wszystko przez fakt, że dość często napotykali busa Roberta Lamberta, za którego kółkiem siedział właśnie Łukasz Jankowski.

Zostawił go w ostatniej chwili

Łukasz Jankowski od tego sezonu będzie pracował z Piotrem Pawlickim. Dojazd z Leszna do Wrocławia trwa znacznie krócej, niż do Torunia, zatem mechanik będzie miał pracę bliżej domu, a zaoszczędzony czas może poświęcić na inne aktywności.

Jak się jednak okazuje - zgodnie z wersją przedstawioną przez Roberta Lamberta, strony były dogadane co do warunków współpracy w przyszłym sezonie, a Jankowski nie zdołał nawet osobiście poinformować swojego pracodawcy, że zmienia pracę.

- Zostawił mnie z lekkim kłopotem. Mieliśmy wszystko zaplanowane, a Łukasz miał zostać w zespole na zbliżający się sezon. W ostatnim momencie odszedł ode mnie. Nie zostałem nawet osobiście przez niego poinformowany, że odchodzi. To jednak nie problem dla mnie. Moi mechanicy są gotowi do pracy - powiedział Robert Lambert.

- Szczerze mówiąc to nie mechanicy mówią mi, co powinienem zrobić z motocyklem i jakie przełożenia dobrać, więc to dla mnie żaden problem - skomentował Robert Lambert.