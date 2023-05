Polak długo nie mógł zasnąć. "Spełniło się moje marzenie"

Bartłomiej Kowalski : Dla mnie to szok, wygranie wyścigu w Grand Prix jest naprawdę czymś fantastycznym. Spełniło się moje marzenie z dzieciństwa. Właściwie nawet dwa, bo pierwszym było wystartowanie w turnieju. Zostało jeszcze trzecie, a jest nim zwycięstwo w całych zawodach. Poczułem ten smak, wiem, do czego mogę dążyć, żeby kiedyś w tej stawce się znaleźć. Wygrał pan z czwartego pola, które tego dnia było bardzo korzystne. - Może było ciut lepsze od pozostałych, ale cieszę się, że to wykorzystałem i nie zepsułem tej szansy. Przed biegiem miałem w głowie ułożony plan, który wypalił na pierwszym łuku. Później trzeba było tylko wytrzymać ciśnienie i przejechać te cztery kółka. Udało się, więc się z tego cieszę. Jaki to był plan? - Wyjść dobrze ze startu, złapać się szerokiej, zejść do środka toru i po prostu pojechać. To się powiodło, później trzymałem się jednej linii. Czułem, że motocykl ciągnie. Przywiozłem za sobą dwóch Duńczyków, także wszystko fajnie. Nogi ugięły się na prezentacji? - Zdecydowanie tak. Jak się widzi tyle tysięcy ludzi na stadionie i jeszcze całą otoczkę turnieju... Coś pięknego.

Muszę też powiedzieć, że dostałem szansę w takich słabych okolicznościach. Mocno trzymamy kciuki za Dominika Kuberę, żeby szybko się leczył i wracał. Brakowało go.



Była nieprzespana noc?



- Powiem tak. W nocy się nie budziłem, ale nie mogłem zasnąć. Miałem świadomość, że mogę wystartować na tej wielkiej arenie. Dobrze przespałem noc, rano był trening i później już zawody.



Wspomniał pan o spełnieniu marzenia z dzieciństwa. Wcześniej przyjeżdżał pan do Warszawy jako kibic?



- Byłem na każdych zawodach, więc jestem w temacie tych różnych niepowodzeń - od pierwszego Grand Prix do kolejnych. Uważam, że były one coraz lepsze, a tegoroczny turniej był najlepszy.



Nie miał pan pretensji do Taia Woffindena o wyścig jedenasty? Sędzia nie powinien go przerwać?



- Kompletnie nie miałem żadnych pretensji, ani do Taia, ani do kogoś innego. Choć uważam, że wyścig powinien być powtórzony.



I co wtedy? Woffinden do wykluczenia?