Polak był w szoku, gdy usłyszał co mu Węgrzy zagrali

Woźniak w Debreczynie był najlepszym żużlowcem turnieju i bez problemów awansował do SEC Challenge, które 14 maja odbędzie się także na Węgrzech, ale w Nagyhalasz. Zawodnik Stali Gorzów wygrał zawody, czym oczywiście sprawił sobie wielką radość, ale nie przypuszczał zapewne, że za chwilę wydarzy się jeszcze coś. Coś, co zaszokowało nie tylko jego, ale i stojących wokół podium polskich dziennikarzy oraz fotografów. Węgrzy bardzo poważnie podeszli do tematu polskiego hymnu.