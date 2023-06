Polak bez przełamania. Efekty tej współpracy dopiero nadejdą?

Patryk Dudek nie zaliczy do udanych sobotniej rundy Grand Prix w Gorzowie. Polski zawodnik od tego tygodnia rozpoczął współpracę z Dariuszem Sajdakiem i chyba musi minąć trochę czasu, zanim przyniesie ona oczekiwane efekty. Żużlowiec For Nature Solutions Apatora nie zakwalifikował się nawet do półfinału i jest na autostradzie do spadku z prestiżowego cyklu.