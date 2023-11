Polacy znów zapłacą najwięcej. Z wielkich planów nici [FELIETON]

Wielkie nadzieje wiązaliśmy z Discovery Sports Events, które przejęło prawa do organizacji żużlowego cyklu Grand Prix. Tymczasem po raz kolejny Amerykanie pokazali, że z szumnych planów ekspansji i rozwoju dyscypliny niewiele wynika. Liczy się przede wszystkim kasa, którą w dużej mierze pompują do budżetu Polacy.

Niespełniony sen o Australii

Najbardziej boli, że w kalendarzu nie będzie rundy w Australii. Dużo mówiło się o takim rozwiązaniu. To tam miałby potencjalnie cykl kończyć się i to tam koronowalibyśmy nowego mistrza świata. W kuluarach mówiło się, że Discovery prowadzi takie rozmowy, które łatwe nie są. Największym wyzwaniem były przede wszystkim kwestie finansowe i logistyczne. Cóż, po raz kolejny Amerykanie okazali się względem nich bezradni.

Polacy składają się na cykl Grand Prix

W tym wszystkim irytujące jest też to, że aż cztery rundy z jedenastu odbędą się w Polsce. Warszawa, Wrocław, Gorzów, Toruń będą gościć najlepszych. Organizatorom jest to na rękę, bo przecież nikt nie płaci tak jak Polacy. Mam wrażenie, że jeśli za chwilę swoją gotowość do przeprowadzenia turnieju Grand Prix zgłosi Częstochowa czy Lublin, to Amerykanie chętnie się na to zgodzą. Ot, taki mamy klimat.