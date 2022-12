Polacy znów ulegli Argentyńczykom. Ten stadion ma mroczną historię

Zgoła inaczej sytuacja ma się w bardziej egzotycznych częściach globu. Choćby w Australii, gdzie sezon tak właściwie dopiero się rozkręca. Wpływ na to ma nie tylko genialna pogoda, ale i obecność największych gwiazd - Jasona Doyle’a, braci Holderów, Maksa Fricke’a i innych, którzy podczas martwego okresu wracają z Europy do swej ojczyzny.

Czarny sport w okolicach Barbórki, mikołajek, Bożego Narodzenia i Sylwestra w najlepsze kwitnie także w tych rejonach, które na co dzień zupełnie nie kojarzą nam się z żużlem. Od grudnia aż do początku lutego odbywają się tam indywidualne mistrzostwa kraju. Organizatorzy zaplanowali odbycie się aż 14 turniejów na 5 torach.

Miesiąc i Wojdyło musieli czekać na sprzęt

W stawce cyklu dominują co prawda mniej lub bardziej hobbystyczni zawodnicy z Argentyny, ale nie brak w niej także Europejczyków - Michelle’a Paco Castagny z Włoch, Mario Niedermeiera z Niemiec czy wreszcie Polaków - Pawła Miesiąca i Patryka Wojdyły. Ten pierwszy ścigał się już w Ameryce Łacinskiej. Kilka lat temu został wicemistrzem Argentyny ustępując miejsca tylko swojemu rodakowi, Dawidowi Stachyrze. Dla Wojdyły jest to zaś debiutancki epizod za oceanem.

Polacy wybrali się do Argentyny wspólnie. Nie była to podróż spokojna. Choć sami zawodnicy trafili do Ameryki Południowej bez większych kłopotów, to transport ich sprzętu zaliczył spore opóźnienie. Do ostatniej chwili nie było wiadomo czy biało-czerwoni będą mieli na czym wystartować w inauguracyjnym turnieju.

Janowski tam wygrywał, Słoweniec stracił życie

Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło i Polacy mogli wziąć udział w wyścigach w Bahia Blanca. Tamtejszy tor to zdecydowanie najsłynniejszy obiekt w tej części świata. Przed dekadą odbyły się tam nawet dwa turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Triumfowali w nich Michael Jepsen Jepsen i Maciej Janowski. Kilka miesięcy później na tym samym stadionie doszło do ogromnej tragedii. Po wpadnięciu w prowizoryczne bandy życie stracił tam 24-letni Słoweniec, Matija Duh.

Od tego czasu stadion przeszedł kilka remontów mających poprawić standardy bezpieczeństwa. Polacy w ten weekend nie musieli już drżeć o swoje zdrowie, mogli w spokoju skupić się na nawiązaniu do dawnych sukcesów wrocławianina. Cóż, nie wyszło im to najlepiej. Obaj awansowali co prawda do półfinału, ale w nim za bardzo skupili się na rywalizacji między sobą. Miesiąc upadł na tor, został wykluczony z powtórki i zakończył turniej na dopiero ósmej pozycji. Wojdyło co prawda wygrał powtórkę półfinału, ale w finałowym biegu zaspał na starcie i ostatecznie uplasował się tuż za podium. Triumfował Fernando Garcia przed Paco Castagną i Lisandro Husmanem. Biało-czerwoni będą mieli okazję do poprawy swojego rezultatu już za tydzień, na tym samym obiekcie.