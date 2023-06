Polacy zaczynają walkę o tytuł. Ostatnie lata to seria porażek

Tauron SEC to nie tylko rywalizacja o medale. Triumfator całego cyklu uzyska bowiem bezpośrednią przepustkę do elitarnego grona uczestników Speedway Grand Prix 2024, dlatego równa dyspozycja w każdych zawodach jest niesamowicie istotna. Pierwsza impreza odbędzie się w wymarzonej lokalizacji dla Polaków, ponieważ czołowych żużlowców Europy ugości Częstochowa . Na stadion Tauron Włókniarza zawitają kamery TVP Sport, a główna transmisja rozpocznie się w sobotę o godzinie 19:00.

Odzyskali licencję toru. Trudny sprawdzian na dzień dobry

Częstochowski zespół dzień wcześniej zmierzy się w Krośnie z Cellfast Wilkami. Dla gospodarzy to pierwsze spotkanie po tym jak klub odzyskał licencję toru. Również w piątek Fogo Unia ugości obecnych mistrzów kraju z Lublina. W niedzielę o 16:30 ebut.pl Stal postara się zatrzymać rozpędzoną Betard Spartę. Wieczorem ZOOLeszcz GKM w derbowym starciu z For Nature Solutions Apatorem będzie chciał pokazać całej Polsce, że ostatni triumf nad Platinum Motorem to nie przypadek.