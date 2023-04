Polacy zaczynają walkę o tytuł mistrza Europy

Dobrucki: Nie pozwalamy sobie na żadną nonszalancję

Czyli drugie miejsce może dać awans, ale nie musi. Rafał Dobrucki do rywalizacji w Gdańsku powołał Szymona Woźniaka, Jakuba Miśkowiaka, Jarosława Hampela, Dominika Kuberę i Wiktora Przyjemskiego, który będzie pełnił rolę zawodnika do lat 21. Najgroźniejszymi rywalami wydają się być Szwedzi.



Selekcjoner Biało-Czerwonych ma świadomość, że to nasza reprezentacja jest faworytem. Przestrzega jednak swoich zawodników przed lekceważeniem rywali. - Zawsze trzeba mieć szacunek do przeciwników i nie pozwalamy sobie na żadną nonszalancję. Zawodników mamy bardzo dobrych, można powiedzieć, że mieszankę doświadczenia z młodością - powiedział, cytowany przez speedwayevents.pl.